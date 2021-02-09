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Экс-бойфренд Бузовой сильно похудел после разрыва с "поющей ведущей"
09.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-возлюбленный российской ведущей Ольги Бузовой шокировал публику: 27-летний видеоблогер Давид Манукян исхудал после разрыва со звездой "Дома-2".
© Sputnik / Виталий Белоусов
Расставание Бузовой и Давы грянуло как гром среди ясного неба шоу-бизнеса. Бузова
Манукян сильно похудел после разрыва с Бузовой и удивил всех зрителей "Танцев со звездами": к такому выводу пришел ведущий шоу Андрей Малахов.
И хотя Дава признался судьям проекта, что сидит на специальной диете и поэтому потерял шесть килограммов, в сети предположили, что в экстренном похудении звезды замешано и эмоциональное потрясение после разрыва. Это подтверждает и новая публикация блогера в Instagram: песня "Обнулила", которую Дава посвятил Бузовой.
Бузова также не смогла справиться с собой и
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Блогер вышел на сцену телешоу "Танцы со звездами" и шокировал не только зрителей, но и ведущего Андрея Малахова.
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