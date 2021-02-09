Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-возлюбленный российской ведущей Ольги Бузовой шокировал публику: 27-летний видеоблогер Давид Манукян исхудал после разрыва со звездой "Дома-2".

Расставание Бузовой и Давы грянуло как гром среди ясного неба шоу-бизнеса. Бузова обвинила возлюбленного в плохом поведении и изменах. Дава не остался в долгу и назвал певицу "пройденным этапом" после чего окунулся в работу над новым танцевальным проектом. Но, кажется, что расставание он все же выстрадал.

Манукян сильно похудел после разрыва с Бузовой и удивил всех зрителей "Танцев со звездами": к такому выводу пришел ведущий шоу Андрей Малахов.

И хотя Дава признался судьям проекта, что сидит на специальной диете и поэтому потерял шесть килограммов, в сети предположили, что в экстренном похудении звезды замешано и эмоциональное потрясение после разрыва. Это подтверждает и новая публикация блогера в Instagram: песня "Обнулила", которую Дава посвятил Бузовой.

Бузова также не смогла справиться с собой и попала в клинику , но быстро пришла в норму и рассказала про еще один недостаток экс-возлюбленного .

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