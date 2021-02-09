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Стильная пара: новое появление Меган Маркл и принца Гарри обсуждают в сети

09.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вышли на связь с поклонниками в 2021 году: стильное появление Сассексов произвело фурор в поэтическом классе.

Для США, где сейчас обосновались беглецы, поэзия стала весьма популярна. Одной из главных звезд на инаугурации нового президента стала поэтесса Аманда Горман, после чего в стране начали устраивать "открытые микрофоны". К одному из чтений решили присоединиться герцоги Сассекские.

Первое виртуальное появление Меган Маркл и принца Гарри в 2021 году обсуждают в сети: мятежная пара подключилась к поэтическому вечеру в модных и далеко не королевских аутфитах.

Во время видеоколла оба выглядели крайне счастливыми, загорелыми и будто светились изнутри. Для своего выхода Гарри надел белую футболку-поло, которая выгодно подчеркнула цвет его кожи. А вот Меган остановилась на классической голубой рубашке, небрежно расстегнутой до линии декольте.

Группа молодых поэтов была шокирована появлением герцогов: сначала писатели опешили, но сразу же согласились с радостью послушать стихи Маркл, которая давно увлекается поэзией.

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Первый публичный выход мятежных герцогов в 2021 году совпал с поэтическим вечером в виртуальном классе.
 
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