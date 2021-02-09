Сильный снег и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен на вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра объявили синоптики на вторник, 9 февраля. На большей части территории — метель, на дорогах — снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

Утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами до 20 м/с, сообщает Белгидрометцентр.

Днем ожидается -6°С..-11°С, к вечеру мороз усилится до -11°С.. -13°С. Сохранится сплошная облачность.

В ночь на 10 февраля прогнозируется понижение температуры до -13°С..-15°С. Возможен снег.

ГАИ Минска призвала водителей из-за снегопада быть особенно внимательными, соблюдать необходимые меры безопасности . Госавтоинспекция советует автолюбителям по возможности отказаться от личного транспорта, так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации. Кроме того, всем участникам дорожного движения необходимо учитывать ограничения движения при прохождении колонн снегоуборочной техники.

Синоптики сообщают, что низкая температура продержится в Беларуси до конца месяца.

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