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Сильный снег и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен на вторник
09.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев - Sputnik. Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра объявили синоптики на вторник, 9 февраля. На большей части территории — метель, на дорогах — снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.
© Pixabay AdinaVoicu
Утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами до 20 м/с, сообщает Белгидрометцентр.
Днем ожидается -6°С..-11°С, к вечеру мороз усилится до -11°С.. -13°С. Сохранится сплошная облачность.
В ночь на 10 февраля прогнозируется понижение температуры до -13°С..-15°С. Возможен снег.
ГАИ Минска призвала водителей из-за снегопада быть особенно внимательными,
Синоптики сообщают, что низкая температура продержится в Беларуси до конца месяца.
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На большей части территории Беларуси ожидается сильный порывистый ветер, на дорогах — снежные заносы.
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