У Лукашенко новый сайт. С новыми фото, десятками цитат и легитимизацией «батьки» в биографии

Источник материала: Onliner

Новый сайт разработан отечественными IT-специалистами, уточнила утром пресс-служба Александра Лукашенко, представляя обновленный портал. Также внутри : «современный международный опыт, лучшие отечественные наработки и технические решения в сфере веб-дизайна». А еще много личного.

Помимо официальной информации о деятельности Александра Лукашенко и актуальных фото (на главной странице прежней версии сайта Лукашенко смотрел на читателей молодой и сильно отредактированной версией самого себя), появилась новая биография.

Было:





Стало:





В прежней версии говорилось о том, что президент Лукашенко не принадлежал старым или новыми элитам, а был народным избранником. В новой биографии это подчеркивается еще сильнее. Вместе со знакомыми со школьной скамьи акцентами про непростую жизнь с самых ранних лет.

«Его называют „политиком от народа“, „самым народным Президентом“, „Батькой“», — сообщают авторы текста.

В этом же разделе много личных фото. Начиная от школьной скамьи, продолжая службой в армии, первыми шагами в политике и статусом первого президента Беларуси.





















— В целом на портале особый акцент сделан на мультимедийную составляющую. Именно фото и видео, как показывает анализ запросов интернет-аудитории, представляет высокий интерес, — уточняет пресс-служба.

Отдельным блоком выделены тематические подборки с цитатами Лукашенко.