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У Лукашенко новый сайт. С новыми фото, десятками цитат и легитимизацией «батьки» в биографии
Источник материала: Onliner
Новый сайт разработан отечественными IT-специалистами, уточнила утром пресс-служба Александра Лукашенко, представляя обновленный портал. Также
Помимо официальной информации о деятельности Александра Лукашенко и актуальных фото (на главной странице прежней версии сайта Лукашенко смотрел на читателей молодой и сильно отредактированной версией самого себя), появилась новая биография.
Было:
Стало:
В прежней версии говорилось о том, что президент Лукашенко не принадлежал старым или новыми элитам, а был народным избранником. В
«Его называют „политиком от народа“, „самым народным Президентом“, „Батькой“», — сообщают авторы текста.
В этом же разделе много личных фото. Начиная от школьной скамьи, продолжая службой в армии, первыми шагами в политике и статусом первого президента Беларуси.
— В целом на портале особый акцент сделан на мультимедийную составляющую. Именно фото и видео, как показывает анализ запросов интернет-аудитории, представляет высокий интерес, — уточняет пресс-служба.
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Новый сайт разработан отечественными IT-специалистами, уточнила утром пресс-служба Александра Лукашенко, представляя обновленный портал. Также внутри:...
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