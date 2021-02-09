«На дороге просто кошмар». В Минске 10-балльные пробки (видео)

Источник материала: Onliner

В лютые морозы и метель город стоит. С самого утра «Яндекс Карты» фиксируют в Минске максимальные заторы — 10 баллов из 10. Прямо сейчас, кроме дикой для дорожных условий погоды, ситуация осложнена рядом ДТП.

«На дороге просто кошмар. На въезде на МКАД настолько скользко, что можно вылететь прямо на дорогу или в зад переднему тормозящему авто, если чутка переборщить со скоростью. Да и в городе дорог нет», — сообщает читатель, который ехал на работу в восемь часов утра. Тогда еще заторы определялись как 8-балльные.

Вот так выглядит ситуация в столице в полдевятого утра.





«Пересечение Орловской и Старовиленского тракта. 8:30. Движение транспорта — 30 км/ч. Стоит череда трамваев на линии и много людей на остановках. Сегодня многие на работу не успеют», — сообщает нам еще один читатель.

Вот так выглядит заснеженное и морозное утро в Минске.

Особенно непростая ситуация сложилась на МКАД - в первую очередь в районе съездов и заездов с/на кольцевую дорогу. Стоит помнить, что путепроводы и мосты промерзают в первую очередь, движение на них в такую погоду требуют особого внимания. По состоянию на 9:00 наблюдались аварии на пересечениях МКАД с пр. Дзержинского, около ул. Громова, с ул. Притыцкого, у ул. Скорины, с Партизанским проспектом, с Игуменским трактом, на ул. Кижеватова неподалеку от выезда из города.