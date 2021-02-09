ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«На дороге просто кошмар». В Минске 10-балльные пробки (видео)

09.02.2021 09:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В лютые морозы и метель город стоит. С самого утра «Яндекс Карты» фиксируют в Минске максимальные заторы — 10 баллов из 10. Прямо сейчас, кроме дикой для дорожных условий погоды, ситуация осложнена рядом ДТП.

«На дороге просто кошмар. На въезде на МКАД настолько скользко, что можно вылететь прямо на дорогу или в зад переднему тормозящему авто, если чутка переборщить со скоростью. Да и в городе дорог нет», — сообщает читатель, который ехал на работу в восемь часов утра. Тогда еще заторы определялись как 8-балльные.

Вот так выглядит ситуация в столице в полдевятого утра.

«На дороге просто кошмар». В Минске 10-балльные пробки (видео)

«Пересечение Орловской и Старовиленского тракта. 8:30. Движение транспорта — 30 км/ч. Стоит череда трамваев на линии и много людей на остановках. Сегодня многие на работу не успеют», — сообщает нам еще один читатель.

Вот так выглядит заснеженное и морозное утро в Минске.

Особенно непростая ситуация сложилась на МКАД - в первую очередь в районе съездов и заездов с/на кольцевую дорогу. Стоит помнить, что путепроводы и мосты промерзают в первую очередь, движение на них в такую погоду требуют особого внимания. По состоянию на 9:00 наблюдались аварии на пересечениях МКАД с пр. Дзержинского, около ул. Громова, с ул. Притыцкого, у ул. Скорины, с Партизанским проспектом, с Игуменским трактом, на ул. Кижеватова неподалеку от выезда из города.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лютые морозы и метель город стоит. С самого утра «Яндекс Карты» фиксируют в Минске максимальные заторы — 10 баллов из 10. Прямо сейчас, кроме дикой для дорожных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стильная пара: новое появление Меган Маркл и принца Гарри обсуждают в сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by