Источник материала: Хартия'97

Кремль лишает узурпатора последних козырей 9.02.2021, 9:12

фото: AP

Лукашенко Москве уже практически не нужен.

Россия последовательно выходит на полное импортозамещение, и в скором времени откажется от закупок оборудования и товаров в постсоветских странах.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военно-политический эксперт Владимир Трухан.

По словам Трухана, после отказа от услуг балтийских и украинских предприятий на очереди окажутся белорусские производители.

«Балтия уже не нужна, потому что построена своя портовая инфраструктура, но для этого нужно время. Беларусь скоро будет не нужна, она уже практически не нужна, потому что то, что там Борисов сказал: «мы не будем замещать» (на встрече с премьер-министром Белоруссии вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия не планирует замещать белорусские товары – ред.), – ну где же мы не будем замещать? У нас, что, производство большегрузов в России остановится? Борисов остановит «Тонар»? Борисов остановит в Ярославле завод «Komatsu»? Не будет он этого делать. Что, Борисов остановит «КАМАЗ», разработки многоосной платформы? Не будет никто этого делать.

Все критические производства потихонечку замещены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .