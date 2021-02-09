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Жители Тракторного поселка в Минске записали бодрое обращение к белорусам
Источник материала: Хартия'97
Жители Тракторного поселка в Минске записали бодрое обращение к белорусам
В стране наступил 185-й день непрерывных протестов.
Жители Тракторного поселка в Минске записали бодрое обращение к белорусам в 185-й день революции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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В стране наступил 185-й день непрерывных протестов.
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