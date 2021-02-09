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В дефиците видеокарт виноват и Илон Маск

09.02.2021 09:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В дефиците видеокарт виноват и Илон Маск
Иллюстративное фото
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) сегодня сделал два заявления, которые немедленно увеличили стоимость криптовалюты Bitcoin.

Во-первых, Маск пообещал, что Tesla скоро будет принимать биткойны в качестве оплаты за электромобили.

Во-вторых, он сообщил, что закупил самой известной криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов.

В результате стоимость Bitcoin выросла на 10% и достигла 43 625 долларов за единицу.

Аналитики считают, что действия Маска могут ускорить переход к массовому использованию криптовалюты для расчетов. Ранее о поддержке биткойнов сообщили сервис Paypal, соучредителем которого также является Маск, и крупная инвестиционная компания BlackRock.

Как известно, дефицит видеокарт связывают с их использованием для добычи криптовалют. Рост стоимости Bitcoin, вызванный действиями Маска, увеличит спрос на видеокарты со стороны «добытчиков».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Глава Tesla закупил криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов.
 
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