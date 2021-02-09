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В дефиците видеокарт виноват и Илон Маск
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Во-первых, Маск пообещал, что Tesla скоро будет принимать биткойны в качестве оплаты за электромобили.
Во-вторых, он сообщил, что закупил самой известной криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов.
В результате стоимость Bitcoin выросла на 10% и достигла 43 625 долларов за единицу.
Аналитики считают, что действия Маска могут ускорить переход к массовому использованию криптовалюты для расчетов. Ранее о поддержке биткойнов сообщили сервис Paypal, соучредителем которого также является Маск, и крупная инвестиционная компания BlackRock.
Как известно, дефицит видеокарт связывают с их использованием для добычи криптовалют. Рост стоимости Bitcoin, вызванный действиями Маска, увеличит спрос на видеокарты со стороны «добытчиков».
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Глава Tesla закупил криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов.
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