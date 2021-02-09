Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В дефиците видеокарт виноват и Илон Маск Глава Tesla закупил криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов.

Во-первых, Маск пообещал, что Tesla скоро будет принимать биткойны в качестве оплаты за электромобили.Во-вторых, он сообщил, что закупил самой известной криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов.В результате стоимость Bitcoin выросла на 10% и достигла 43 625 долларов за единицу.Аналитики считают, что действия Маска могут ускорить переход к массовому использованию криптовалюты для расчетов. Ранее о поддержке биткойнов сообщили сервис Paypal, соучредителем которого также является Маск, и крупная инвестиционная компания BlackRock.Как известно, дефицит видеокарт связывают с их использованием для добычи криптовалют. Рост стоимости Bitcoin, вызванный действиями Маска, увеличит спрос на видеокарты со стороны «добытчиков».