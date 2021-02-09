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Азаренко выбыла из Australian Open в первом круге
Источник материала: Tut.by
Во второй день Australian Open в первом круге соревнований Виктория Азаренко (13 WTA) проиграла Джессике Пегуле (61 WTA) из США.
Белоруска уступила в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался более полтутора часов.
Напомним, вчера во второй круг Australian Open прошли Арина Соболенко и Егор Герасимов. Еще одной белоруске — Александре Саснович — сегодня в первом круге предстоит встретиться с эстонкой Контавейт (22 WTA), а Илья Ивашко сыграет с Романом Сафиуллиным из России.
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Она проиграла Джессике Пегуле из США.
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