ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азаренко выбыла из Australian Open в первом круге

09.02.2021 09:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во второй день Australian Open в первом круге соревнований Виктория Азаренко (13 WTA) проиграла Джессике Пегуле (61 WTA) из США.

Белоруска уступила в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался более полтутора часов.


Фото: Reuters

Напомним, вчера во второй круг Australian Open прошли Арина Соболенко и Егор Герасимов. Еще одной белоруске — Александре Саснович — сегодня в первом круге предстоит встретиться с эстонкой Контавейт (22 WTA), а Илья Ивашко сыграет с Романом Сафиуллиным из России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она проиграла Джессике Пегуле из США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что дальше? «Протестную весну» так сильно ждут все, в том числе и силовики, что ее может попросту не случиться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by