Статистика рынка электромобилей: Tesla снова лидирует

Источник материала: Tut.by

В прошлом году во всем мире было продано более 2,1 миллиона единиц электромобилей — такие данные приводит EV Sales Blog . Лидерство, как и по итогам позапрошлого года, удерживает Tesla с рыночной долей 23%.





Если быть точным, покупателям было передано 2 141 311 электрокаров, 499 535 единиц из которых — марки Tesla. Если сравнить с обнародованным в начале года отчетом самой компании, то выходит на 15 машин меньше — впрочем, опубликованные Tesla результаты были предварительными. На втором месте по итогам 2020 года следует китайский концерн SAIC, в 2019 году занимавший пятое место — в этот раз клиентам было передано около 243 тысяч электрокаров. «Бронза» досталась Volkswagen Group, переместившегося с шестого на третье место с результатом немногим более 227 тысяч проданных «электричек». Замыкают электромобильную пятерку лучших Renault-Nissan и BYD.

Вместе с электрокарами в EV Sales Blog подсчитали и число проданных «подзаряжаемых» гибридов (PHEV) — суммарный объем продаж машин двух видов составил 3,12 миллиона единиц и, таким образом, более 68% из них пришлось на стопроцентные электромобили.