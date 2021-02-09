|
Статистика рынка электромобилей: Tesla снова лидирует
Источник материала: Tut.by
В прошлом году во всем мире было продано более 2,1 миллиона единиц электромобилей — такие данные приводит
Если быть точным, покупателям было передано 2 141 311 электрокаров, 499 535 единиц из которых — марки Tesla. Если сравнить с обнародованным в начале года
Вместе с электрокарами в EV Sales Blog подсчитали и число проданных «подзаряжаемых» гибридов (PHEV) — суммарный объем продаж машин двух видов составил 3,12 миллиона единиц и, таким образом, более 68% из них пришлось на стопроцентные электромобили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году во всем мире было продано более 2,1 миллиона единиц электромобилей - такие данные приводит EV Sales Blog. Лидерство, как и по итогам позапрошлого года,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)