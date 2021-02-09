Источник материала: Tut.by

Тяжелые погодные условия стали причиной заторов на столичных дорогах. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в утренний час пик Минск застрял в 10-балльных пробках.





По данным сервиса, в Минске произошло несколько десятков мелких аварий. Движение транспорта затруднено практически на всех крупных улицах столицы. Огромный затор образовался на внутреннем кольце МКАД в районе Ждановичей.