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Соболенко снова победит, «Реал» одолеет «Валенсию», «Сити» разберется с «Тоттенхэмом». Наши прогнозы

09.02.2021 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш теннисный эксперт Юрий Михалевич рассказывает о раскладах сил в матче второго раунда Australian Open между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Дарьей Касаткиной. Спортивный комментатор Владислав Татур ставит на победу «Манчестер Сити» в битве против «Тоттенхэма» с лучшей связкой нападающих в Англии, а журналист Кирилл Клименков объясняет, что не так с «Реалом» в нынешнем сезоне и почему он все равно победит «Валенсию».

Михалевич: Соболенко оформит победу в матче с Касаткиной за два сета

Кто: Юрий Михалевич, теннисный эксперт SPORT.TUT.BY. 

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Предыдущие ставки: прошла, прошла, прошла, прошла, не прошла.

В этот раз ставит на матч второго раунда открытого чемпионата Австралии по теннису между Ариной Соболенко и Дарьей Касаткиной, который состоится 10 февраля.

— В начале 2021 года Арина Соболенко в тринадцатый раз в карьере участвует в борьбе за победу на «Шлеме» и делает это в Австралии, — напоминает Юрий. — Казалось бы, у Арины к 22 годам накоплен немалый опыт игры на топ-турнирах, однако ее наивысшим достижением на «Шлемах» остается четвертый раунд — не очень-то и круто для седьмой ракетки мира. У всех теннисисток, располагающихся выше Соболенко в рейтинге WTA, был как минимум полуфинал «Шлема»… После девяти титулов на менее рейтинговых турнирах, пусть даже среди них есть трофеи уровня «Премьер 5», Арине необходимо утвердиться в качестве топ-игрока именно на «Мэйджорах».

На Australian Open-2021 Арина в восьмой раз преодолела барьер первого раунда на «Шлемах», обыграв Викторию Кужмову из Словакии — 6:0, 6:4. Арина была верна своему стилю — строила игру через подачу, стараясь ввести мяч в игру с первой попытки. Эйсов у нее, кстати, было немного — всего два. Тем не менее, сыграть активно на ее подаче сопернице удавалось редко. Более того, Кужмова не смогла выиграть ни одного гейма в первом сете, который завершился спустя двадцать пять минут.

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Во второй партии Соболенко испытала давление со стороны Кужмовой при счете 5:4 и несколько раз давала волю эмоциям: подбрасывала ракетку вверх после розыгрыша и выкрикивала «Come on» после ошибок соперницы, что настораживает в преддверии ожесточенных битв далее по турнирной сетке. А вот что действительно радует в игре Арины, так это положительный баланс виннеров и невынужденных ошибок — плюс семь, при всего четырнадцати промахах. Добавить бы к этому процент попадания в корт первым мячом, равный 65−70 процентам (у Арины этот показатель в первом матче был на уровне 49 процентов), и Соболенко выйдет на чемпионский уровень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Юрий Михалевич рассказывает о раскладах сил в матче второго раунда Australian Open между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Дарьей Касаткиной, а спортивный...
 
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