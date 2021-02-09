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Соболенко снова победит, «Реал» одолеет «Валенсию», «Сити» разберется с «Тоттенхэмом». Наши прогнозы
Источник материала: Tut.by
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Михалевич: Соболенко оформит победу в матче с Касаткиной за два сета
Кто: Юрий Михалевич, теннисный эксперт SPORT.TUT.BY.
Предыдущие ставки:
В этот раз ставит на матч второго раунда открытого чемпионата Австралии по теннису между Ариной Соболенко и Дарьей Касаткиной, который состоится 10 февраля.
— В начале 2021 года Арина Соболенко в тринадцатый раз в карьере участвует в борьбе за победу на «Шлеме» и делает это в Австралии, — напоминает Юрий. — Казалось бы, у Арины к 22 годам накоплен немалый опыт игры на топ-турнирах, однако ее наивысшим достижением на «Шлемах» остается четвертый раунд — не очень-то и круто для седьмой ракетки мира. У всех теннисисток, располагающихся выше Соболенко в рейтинге WTA, был как минимум полуфинал «Шлема»… После девяти титулов на менее рейтинговых турнирах, пусть даже среди них есть трофеи уровня «Премьер 5», Арине необходимо утвердиться в качестве топ-игрока именно на «Мэйджорах».
На Australian Open-2021 Арина в восьмой раз преодолела барьер первого раунда на «Шлемах», обыграв Викторию Кужмову из Словакии — 6:0, 6:4. Арина была верна своему стилю — строила игру через подачу, стараясь ввести мяч в игру с первой попытки. Эйсов у нее, кстати, было немного — всего два. Тем не менее, сыграть активно на ее подаче сопернице удавалось редко. Более того, Кужмова не смогла выиграть ни одного гейма в первом сете, который завершился спустя двадцать пять минут.
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Во второй партии Соболенко испытала давление со стороны Кужмовой при счете 5:4 и несколько раз давала волю эмоциям: подбрасывала ракетку вверх после розыгрыша и выкрикивала «Come on» после ошибок соперницы, что настораживает в преддверии ожесточенных битв далее по турнирной сетке. А вот что действительно радует в игре Арины, так это положительный баланс виннеров и невынужденных ошибок — плюс семь, при всего четырнадцати промахах. Добавить бы к этому процент попадания в корт первым мячом, равный 65−70 процентам (у Арины этот показатель в первом матче был на уровне 49 процентов), и Соболенко выйдет на чемпионский уровень.
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