У Евросоюза есть 4 варианта плана в отношении Беларуси

Источник материала: АФН

В конце 2020 года послы 16 стран ЕС и глава делегации ЕС в Минске разработали документ, в котором изложены 4 варианта политики в отношении Беларуси.

Как сообщает «Радио Свабода», все 4 варианта будут рассмотрены в Брюсселе в ближайшее время.

"Ждать и смотреть"

Это вариант сохранения статус-кво. ЕС уже заявил, что президентские выборы 9 августа не были «ни свободными, ни справедливыми» и что Александру Лукашенко «недостает демократической легитимности». После подавления протестов Европейский Союз ввел визовые санкции и замораживание активов в отношении 88 физических лиц и 7 предприятий, включая Лукашенко и его сына. Это было сделано тремя пакетами санкций в конце 2020 года. Этот сценарий описывается в документе как «постепенный подход к санкциям».

«Прагматическое равенство»

Этот вариант предполагает интенсивное дипломатическое влияние, такое как молчаливая дипломатия, отправка миссии высокого уровня в Минск или приглашение представителей официального Минска на нейтральную территорию (например, в Швейцарию) для обсуждения предложения о посредничестве, согласие на диалог с ОБСЕ по ситуации в Беларуси, начало диалога на высоком уровне с Россией и США с целью усиления внешнего давления на Минск, а также создание специальной консультативной миссии ЕС или специального представителя ЕС в Беларуси.

«Значительное ухудшение отношений»

Третий вариант сводится к значительному расширению списка лиц и организаций, подпадающих под санкции, а также к снижению уровня дипломатических отношений до минимума и поддержке «возбуждения уголовных и иных дел в соответствии с национальным законодательством в странах-членах ЕС против виновных в совершении преступлений, пыток и жестокого обращения". Кроме того, этот вариант предусматривает создание международного трибунала для расследования нарушений прав человека в Беларуси на основе Московского механизма ОБСЕ.

«Практически полное замораживание отношений»

Самый радикальный вариант - это разрыв дипломатических отношений, полный режим санкций, затрагивающий ряд белорусских отраслей, запрет на продажу еврооблигаций и, возможно, согласование режима санкций против Беларуси с режимом санкций против России. Допускаются мораторий на участие Беларуси в Восточном партнерстве и официальное признание правительства в изгнании.

В документе, также перечислен ряд шагов, которые белорусские власти должны предпринять для возобновления «конструктивного диалога с Европейским союзом». Это прекращение «всех репрессий и нарушений прав человека, преследования независимых СМИ и гражданского общества».

Европейский союз также требует, чтобы Минск освободил, реабилитировал и выплатил финансовую компенсацию политическим заключенным, обеспечил свободные и справедливые выборы под наблюдением ОБСЕ и создал безопасные условия для возвращения тех, кто сейчас находится в политической и принудительной ссылке.

Среди тех, кто подвергнется санкциям, находятся высшие должностные лица режима, в том числе все члены Совета Безопасности, их ближайшие родственники, главы региональных администраций и помощники президента в регионах, а также «обычные виновные в насилии со стороны милиции, КГБ, ОМОНа.

Замораживание активов компаний должно включать «государственные предприятия, которые вносят вклад в финансирование режима, такие как нефтепереработка, производство калия и химическое производство», финансовые учреждения, Минский транзитный банк, БелАЗ, МТЗ, Белкоммунмаш, МАЗ, МЗКЦ , Минский электротехнический завод.

В случае ухудшения ситуации в документе предлагается ввести отраслевые санкции, которые включают запрет таким компаниям, как MasterCard, VISA и Swift, оказывать услуги или поставлять товары белорусским сырьевым и энергетическим компаниям, а также всем государственным предприятиям и компаниям, принадлежащим физическим лицам, включенным в санкционный список ЕС.