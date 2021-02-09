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Непогода: два аэропорта остановили работу в Украине
Источник материала: Партизан
Циклон остановил работу двух аэропортов
Два украинских аэропорта временно прекратили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий. Поезда ходят в обычном режиме.
Аэропорты в Виннице и в Черновцах приостановили свою работу из-за снегопада. Остальные аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты, однако не исключены задержки рейсов,
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Циклон остановил работу двух аэропортов
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