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Непогода: два аэропорта остановили работу в Украине

09.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Циклон остановил работу двух аэропортов

Два украинских аэропорта временно прекратили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий. Поезда ходят в обычном режиме.
Аэропорты в Виннице и в Черновцах приостановили свою работу из-за снегопада. Остальные аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты, однако не исключены задержки рейсов, сообщили в пресс-службе МВД.
 
 
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Циклон остановил работу двух аэропортов
 
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