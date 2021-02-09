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Маск пишет книгу про Tesla и SpaceX

09.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Илон Маск говорит, что работает над книгой о двух самых знаменитых из своих компаний — Tesla и SpaceX.




«Пришло время рассказать о Tesla и SpaceX», — отметил он в одном из твитов. Подписчики поинтересовались, пишет ли он книгу, на что миллиардер ответил простым: «Да». Маск добавил, что она также будет посвящена «Земле и Марсу» и раскроет накопленный им опыт.

Другой пользователь Twitter предложил Маску запустить подкаст. По словам бизнесмена, это «не так просто», потому что для этого ему нужно проанализировать двадцать лет напряжённой работы и поднять старые заметки, переписки и другой материал.

Это будет не первая история творческого пути и достижений Маска (если она когда-нибудь выйдет). В 2015 году технологический журналист Эшли Вэнс выпустил книгу «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которая основана на беседах с самим главным героем и ещё 300 людьми.

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Илон Маск говорит, что работает над книгой о двух самых знаменитых из своих компаний — Tesla и SpaceX.
 
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