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Маск пишет книгу про Tesla и SpaceX
Источник материала: Партизан
Илон Маск говорит, что работает над книгой о двух самых знаменитых из своих компаний — Tesla и SpaceX.
«Пришло время рассказать о Tesla и SpaceX», — отметил он в одном из твитов. Подписчики поинтересовались, пишет ли он книгу, на что миллиардер ответил простым: «Да». Маск добавил, что она также будет посвящена «Земле и Марсу» и раскроет накопленный им опыт.
Другой пользователь Twitter предложил Маску запустить подкаст. По словам бизнесмена, это «не так просто», потому что для этого ему нужно проанализировать двадцать лет напряжённой работы и поднять старые заметки, переписки и другой материал.
Это будет не первая история творческого пути и достижений Маска (если она когда-нибудь выйдет). В 2015 году технологический журналист Эшли Вэнс выпустил книгу «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которая основана на беседах с самим главным героем и ещё 300 людьми.
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Илон Маск говорит, что работает над книгой о двух самых знаменитых из своих компаний — Tesla и SpaceX.
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