Маск пишет книгу про Tesla и SpaceX













«Пришло время рассказать о Tesla и SpaceX», — отметил он в одном из твитов. Подписчики поинтересовались, пишет ли он книгу, на что миллиардер ответил простым: «Да». Маск добавил, что она также будет посвящена «Земле и Марсу» и раскроет накопленный им опыт.





Другой пользователь Twitter предложил Маску запустить подкаст. По словам бизнесмена, это «не так просто», потому что для этого ему нужно проанализировать двадцать лет напряжённой работы и поднять старые заметки, переписки и другой материал.





Это будет не первая история творческого пути и достижений Маска (если она когда-нибудь выйдет). В 2015 году технологический журналист Эшли Вэнс выпустил книгу «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которая основана на беседах с самим главным героем и ещё 300 людьми.





Если вы живёте в Беларуси (или даже если уже нет) и работаете в сфере ИТ — заполните анонимную анкету. Результаты исследования рынка труда появятся весной.