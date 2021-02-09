ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В налоговой посчитали, сколько белорусов должны заплатить транспортный налог в 2021-м

09.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси в 2021 году плательщиками транспортного налога будут более 2 млн физических лиц. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.




«В этом году основная масса плательщиков - физических лиц (а это, по нашим оценкам, более 2 млн человек) - будет уплачивать авансовый платеж. Планируется, что его исчисление будет проведено централизованно на уровне Министерства по налогам и сборам. И здесь актуальным является вопрос качества и достоверности сведений, предоставляемых другими госорганами», - сказал Сергей Наливайко, передает БЕЛТА.

По его словам, извещения на уплату транспортного налога будут ежегодно направлять каждому плательщику - физическому лицу - по почте или в личный кабинет плательщика. Пока что таких личных кабинетов физлиц не более 900 тыс., в то время как транспортный налог должны будут уплачивать более 2 млн белорусов.

К концу первого квартала сведения о зарегистрированных авто и их владельцах загрузят в автоматизированную информсистему «Расчет налогов».

Данные о транспортных средствах планируют также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в ГАИ для корректировки. Например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, разыскать людей, которые пользуются машинами по доверенности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в 2021 году плательщиками транспортного налога будут более 2 млн физических лиц. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Объявлены номинанты на Global Belarusian Solidarity Award - 10 номинаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by