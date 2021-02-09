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Объявлены номинанты на Global Belarusian Solidarity Award - 10 номинаций

09.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центр белоруской солидарности объявил номинантов премии Global Belarusian Solidarity Award.



Соответствующая информация опубликована на Facebook-странице центра.

«Основывая эту премию, мы ставили себе цель отрефлексировать прошлый, абсолютно исключительный для нашего общества год. Эта награда могла бы достаться каждому, кто открыл в себе ошеломительную внутреннюю силу для борьбы с тьмой и хамством», - отмечается в сообщении.
Всего представлены 10 номинаций. 

Среди номинантов глава МИД Литвы Линас Линкявичус, инициатива Byhelp, лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», блогер Максим Кац, телеканал «Белсат», Телеграм-каналы «Беларусь головного мозга», «Мая краіна Беларусь», политолог Артем Шрайбман, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, оппозиционерки Нина Багинская и Мария Колесникова, комик Слава Комиссаренко и другие.

Указывается, что премия Global Belarusian Solidarity Award проходит под патронатом Светланы Тихановской. 
 
 
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Центр белоруской солидарности объявил номинантов премии Global Belarusian Solidarity Award.
 
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