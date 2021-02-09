|
Минск занял 50-е место в топ-50 спортивных городов мира
Источник материала: Партизан
Международная PR-компания Burson Cohn & Wolfe со штаб-квартирой в Нью-Йорке в очередной раз составила рейтинг 50 городов мира, наиболее сильно ассоциируемых со спортом.
Минск оказался в перечне на последнем, 50-м, месте. Для сравнения, в прошлом году столица Беларуси находилась на 47-й позиции. Таким образом, сейчас она опустилась на три ступеньки.
Лидируют же в списке-2021 Нью-Йорк, занимавший ранее 6-е место, Лондон, оставшийся на том же уровне, и Лос-Анджелес, поднявшийся на одну ступеньку.
По правилам, установленным составителями рейтинга, каждый год три города, занявших последние места, уходят из него, освобождая в новом году позиции тройке участников, следовавших за ними.
Таким образом, в перечне-2022 Минска вместе с оказавшимися на 48-й и 49-й ступеньках Кейптауном и Осло не будет. Их заменят Бирмингем, Джедда и Абу-Даби.
Как поясняется, топ-50 самых спортивных городов мира составляется Burson Cohn & Wolfe в течение 9 последних лет на основе анализа текстов в интернете и оценок экспертов.
В частности, подсчитывается число связанных упоминаний о спорте и конкретных городах в соцсетях (Facebook, Twitter, Instagram, Reddit), блогах и на сайтах на четырех языках.
Кроме того, учитывается мнение руководителей международных федераций, организаторов соревнований и более чем 300 представителей спортивных масс-медиа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная PR-компания Burson Cohn & Wolfe со штаб-квартирой в Нью-Йорке в очередной раз составила рейтинг 50 городов мира, наиболее сильно ассоциируемых со спортом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)