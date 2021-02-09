ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск занял 50-е место в топ-50 спортивных городов мира

09.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международная PR-компания Burson Cohn & Wolfe со штаб-квартирой в Нью-Йорке в очередной раз составила рейтинг 50 городов мира, наиболее сильно ассоциируемых со спортом.




Минск оказался в перечне на последнем, 50-м, месте. Для сравнения, в прошлом году столица Беларуси находилась на 47-й позиции. Таким образом, сейчас она опустилась на три ступеньки.

Лидируют же в списке-2021 Нью-Йорк, занимавший ранее 6-е место, Лондон, оставшийся на том же уровне, и Лос-Анджелес, поднявшийся на одну ступеньку.

По правилам, установленным составителями рейтинга, каждый год три города, занявших последние места, уходят из него, освобождая в новом году позиции тройке участников, следовавших за ними.

Таким образом, в перечне-2022 Минска вместе с оказавшимися на 48-й и 49-й ступеньках Кейптауном и Осло не будет. Их заменят Бирмингем, Джедда и Абу-Даби.

Как поясняется, топ-50 самых спортивных городов мира составляется Burson Cohn & Wolfe в течение 9 последних лет на основе анализа текстов в интернете и оценок экспертов.

В частности, подсчитывается число связанных упоминаний о спорте и конкретных городах в соцсетях (Facebook, Twitter, Instagram, Reddit), блогах и на сайтах на четырех языках.

Кроме того, учитывается мнение руководителей международных федераций, организаторов соревнований и более чем 300 представителей спортивных масс-медиа.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная PR-компания Burson Cohn & Wolfe со штаб-квартирой в Нью-Йорке в очередной раз составила рейтинг 50 городов мира, наиболее сильно ассоциируемых со спортом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко снова победит, «Реал» одолеет «Валенсию», «Сити» разберется с «Тоттенхэмом». Наши прогнозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by