Ситуация на дорогах: Минск с утра встал в 10-балльные пробки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев ― Sputnik. Из-за сложных погодных условий в столице с утра наблюдаются 10-балльные пробки, сообщили Sputnik в пресс-службе ГАИ Минска.

Сложная дорожная обстановка на улицах Немига, Мясникова, Притыцкого, Сурганова, Аранская, проспектах Независимости, Пушкина и Жукова, а также на въездах в город со стороны Уручья и Смиловичского тракта.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", в данный момент на МКАДе пять ДТП, два из них с участием большегрузов. Сразу пять аварий произошли на Партизанском проспекте, где также непростая дорожная обстановка, три ДТП на улице Суражская.

"Мы вчера передавали информацию, что будет сильный снег, снегоуборочная техника будет работать, из-за этого затруднения на дорогах", - рассказали в ГАИ Минска.

Из-за снегопада в столице общественный транспорт работает с нарушением графика, сообщили в агентстве "Минсктранс".

В Беларуси сегодня объявлен оранжевый уровень опасности, еще накануне синоптики предупредили о снегопадах, порывистом ветре, метели и снежных заносах на дороге. Такие катаклизмы останутся в стране в ближайшие дни.