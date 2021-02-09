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Ноутбук с 7 экранами и весом в 12 килограммов продают по неизвестной цене

09.02.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Expanscape начала принимать заказы на прототип ноутбука Aurora 7, оснащенного семью экранами. Компьютер весом около 12 килограммов получил: четыре 17,3-дюймовых дисплея с разрешением 4K и три 7-дюймовых формата Full HD. Кроме того, есть 1,44-дюймовый «экранчик» для вывода системных уведомлений и 0,7-дюймовый еще для чего-то важного.

Разработка ноутбука ведется достаточно давно, сейчас он находится на стадии прототипа, но его можно заказать. Цена на устройство не раскрывается, чтобы его получить (вероятно), необходимо заполнить заявку на сайте Expanscape и подписать договор. Потом с вами свяжутся.

Работает компьютер на базе процессора Intel Core i9-9900K, он оснащен 64 ГБ оперативной памяти, а вот графический ускоритель не из топовых — NVIDIA RTX 2070. В качестве опций предлагают GPU AMD Ryzen 9 3950x и процессор Intel i9-10900K.

Ноутбук с 7 экранами и весом в 12 килограммов продают по неизвестной цене

Время автономной работы такого монстра составит менее часа, но и это немало. Есть также дополнительный аккумулятор для питания всех дополнительных дисплеев.

Пока цены на комплектующие сходят с ума. Новая, маленькая, тихая и быстрая приставка Xbox Xeries S — 1065 р.

Игровая приставка Microsoft Xbox Series S
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Компания Expanscape начала принимать заказы на прототип ноутбука Aurora 7, оснащенного семью экранами. Компьютер весом около 12 килограммов получил: четыре 17,3-дюймовых...
 
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