Латушко: «Количество сливов просто зашкаливает. Госаппарат уже не хочет работать с Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

За что всем чиновникам выдают по 600 евро в месяц дополнительно?

Все высшие должностные лица Беларуси получают дополнительную зарплату в валюте через черную кассу. Об этом руководитель НАУ и член Президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал в интервью каналу Степана Путило, который нельзя называть.

— Чиновники высокого уровня, такие как министры, депутаты парламента, высшие должностные лица по секретным индивидуальным ведомостям получают наличные деньги в конвертах. Это 600 евро ежемесячно. Сумма может изменяться в зависимости от должности, премьер может получать больше тысячи, глава парламента тысячу, министр получает 600, — сообщил Латушко.

Он говорит, что именно материальный фактор сильно влияет на позицию чиновников, но не всех, о чем свидетельствует обратная связь с ними.

— Количество материалов, сливов, контактов, желания сотрудничать с НАУ, которое мы получаем в последнее время, просто зашкаливает. Так что сама система внутри уже сгнила, и поддержки у Лукашенко нет. Государственный аппарат уже не хочет работать с Лукашенко. Его представители достаточно активно делятся информацией с нами, — заявил руководитель НАУ.

Также он подтвердил, что с Антикризисным управлением контактирует и большое количество делегатов ВНС.

— Мы получаем аудиозаписи с региональных, областных собраний, из которых понятно, как они проходили, как кто высказывался, кто отстаивал какую точку зрения. Сливов достаточно большое количество.

Многие звонили лично мне и говорили, что они не хотят избираться, спрашивали совета, как поступить в случае избрания, чтобы не совершить преступления, чтобы не нарушить закон.

И на это реагирует даже сам Лукашенко, он неоднократно публично заявлял, что мы пытаемся показать нелегитимность и фарс этого собрания. Значит, это его раздражает, значит, он понимает, что нарушений огромное количество, — отметил Павел Латушко.

Он напомнил , что, поскольку ВНС нарушены все нормы избрания делегатов, те, кто нарушили процедуру избрания, и те, кто будут голосовать за неправовые решения, будут подлежать ответственности.