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Снегопад в Минске: остановки в движении городского транспорта и большие пробки
Источник материала: ОНТМинске: остановки в движении городского транспорта и большие пробки" class="one-news__figure-img">
Снегопад в Минске осложнил обстановку на дорогах. Как
Онлайн-служба «Яндекс. Пробки» фиксировал 10-балльный, наибольший, уровень загруженности трафика.
Некоторые водители не справляются с непростыми дорожными условиями. Из-за этого аварии происходят чаще.
Фото: БЕЛТА
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Снегопад в Минске осложнил обстановку на дорогах. Как информирует БЕЛТА, с самого утра 9 февраля случаются остановки движения общественного транспорта,...
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