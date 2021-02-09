Снегопад в Минске: остановки в движении городского транспорта и большие пробки

Источник материала: ОНТ

Минске: остановки в движении городского транспорта и большие пробки" class="one-news__figure-img">

Снегопад в Минске осложнил обстановку на дорогах. Как информирует БЕЛТА, с самого утра 9 февраля случаются остановки движения общественного транспорта, зафиксированы большие пробки.

Онлайн-служба «Яндекс. Пробки» фиксировал 10-балльный, наибольший, уровень загруженности трафика.

Некоторые водители не справляются с непростыми дорожными условиями. Из-за этого аварии происходят чаще.

Фото: БЕЛТА

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