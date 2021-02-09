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Беларусь и Россия возобновили железнодорожное сообщение
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Россия возобновили железнодорожное сообщение. Поезд Минск - Москва отправился в первый рейс из белорусской столицы после длительного перерыва.
По пути следования планируются остановки в Смоленске и Вязьме. О возобновлении движения других поездов между Россией и Беларусью объявят дополнительно. Пассажиры, за исключением детей до пяти лет, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы.
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Беларусь и Россия возобновили железнодорожное сообщение. Поезд Минск - Москва отправился в первый рейс из белорусской столицы после длительного перерыва. По пути...
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