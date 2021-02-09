ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Россия возобновили железнодорожное сообщение

09.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия возобновили железнодорожное сообщение

Беларусь и Россия возобновили железнодорожное сообщение. Поезд Минск - Москва отправился в первый рейс из белорусской столицы после длительного перерыва.

По пути следования планируются остановки в Смоленске и Вязьме. О возобновлении движения других поездов между Россией и Беларусью объявят дополнительно. Пассажиры, за исключением детей до пяти лет, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия возобновили железнодорожное сообщение. Поезд Минск - Москва отправился в первый рейс из белорусской столицы после длительного перерыва. По пути...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жизнь после Белого дома: Иванка Трамп сменила стиль и удивила поклонников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by