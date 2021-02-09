В Минске водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП – два человека пострадали

Источник материала: ОНТ

Минске водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП – два человека пострадали" class="one-news__figure-img">

В Минске на проспекте Победителей авто «Фольксваген» въехало в опору моста. Об этом информирует пресс-служба управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 8 февраля. Водитель машины «Шкода» при перестроении не уступил «Фольксвагену» дорогу. Последний, уходя от столкновения, наехал на бордюр, а после врезался в опору моста.

Водитель и пассажир «Фольксвагена» были госпитализированы с травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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