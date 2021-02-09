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День открытых дверей прошёл в институте МВД

09.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День открытых дверей прошёл в институте МВД

Определиться с выбором профессии и получить ответы на интересующие вопросы предложили старшеклассникам в Могилевском институте МВД. Здесь провели День открытых дверей.

Почти 600 абитуриентов смогли не просто увидеть процесс обучения, но и почувствовать себя курсантами ВУЗа. Для каждой группы разработали маршрут, который познакомил со специальностями, внутренним распорядком и укладом дня.

Школьники смогли не только пообщаться с курсантами и преподавателями, но и получить практические навыки. На специальных площадках изучили сборку оружия, провели интерактивные стрельбы. Всё больше интереса вызывает служба в силовом ведомстве у девушек – уже восемь лет сюда набирают будущих специалистов из представительниц прекрасного пола.

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Определиться с выбором профессии и получить ответы на интересующие вопросы предложили старшеклассникам в Могилевском институте МВД. Здесь провели День открытых...
 
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