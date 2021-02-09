|
День открытых дверей прошёл в институте МВД
Источник материала: ОНТ
Определиться с выбором профессии и получить ответы на интересующие вопросы предложили старшеклассникам в Могилевском институте МВД. Здесь провели День открытых дверей.
Почти 600 абитуриентов смогли не просто увидеть процесс обучения, но и почувствовать себя курсантами ВУЗа. Для каждой группы разработали маршрут, который познакомил со специальностями, внутренним распорядком и укладом дня.
Школьники смогли не только пообщаться с курсантами и преподавателями, но и получить практические навыки. На специальных площадках изучили сборку оружия, провели интерактивные стрельбы. Всё больше интереса вызывает служба в силовом ведомстве у девушек – уже восемь лет сюда набирают будущих специалистов из представительниц прекрасного пола.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определиться с выбором профессии и получить ответы на интересующие вопросы предложили старшеклассникам в Могилевском институте МВД. Здесь провели День открытых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)