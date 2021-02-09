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Обновлен официальный сайт Президента Беларуси
Источник материала: ОНТ
Утром 9 февраля заработала обновленная версия
Особенностью стал раздел интернет-ресурса «Президент без галстука».
По словам Натальи Эйсмонт, пока в разделе «Президент без галстука» – только архивные материалы, но их будут обновлять постоянно.
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Утром 9 февраля заработала обновленная версия официального сайта Президента Беларуси. На ресурсе сформирован уникальный архив видео- и фотоматериалов. О...
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