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В витебской квартире нашли тела двух братьев

09.02.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 8 февраля в одной из квартир в Витебске родственником обнаружены двое братьев без признаков жизни.

В витебской квартире нашли тела двух братьев

По предварительным данным СК, в ходе возникшей ссоры 64-летний мужчина причинил телесные повреждения своему 58-летнему брату, в том числе удар топором. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. Через некоторое время 64-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство).

 
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Вечером 8 февраля в одной из квартир в Витебске родственником обнаружены двое братьев без признаков жизни.
 
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