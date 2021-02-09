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В Грандичах начали строительство средней школы на 44 класса
Источник материала: Tut.by
В Грандичах начали строительство средней школы на 44 класса. Заказчиком строительства новой школы выступает УКС Гродно, генподрядчиком — СУ-210 «Гроднопромстроя». На паспорте объекта указан срок окончание работ — май 2022 года,
Школьникам нового микрорайона пока приходится ездить в ближайшую СШ № 27 на улице Лиможа.
— Наше учреждение образования закреплено за микрорайоном Грандичи-2, откуда приезжают на занятия порядка 120 учеников, в основном начальных классов, — рассказывает директор СШ № 27 Николай Солянский.
Когда новый объект введут в эксплуатацию, проблема будет решена.
Полностью завершить работы планируют к маю 2022 года.
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В Грандичах начали строительство средней школы на 44 класса. Заказчиком строительства новой школы выступает КУС Гродно, генподрядчиком - СУ-210 ОАО...
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