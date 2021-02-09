Источник материала: Tut.by

В Грандичах начали строительство средней школы на 44 класса. Заказчиком строительства новой школы выступает УКС Гродно, генподрядчиком — СУ-210 «Гроднопромстроя». На паспорте объекта указан срок окончание работ — май 2022 года, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Школьникам нового микрорайона пока приходится ездить в ближайшую СШ № 27 на улице Лиможа.













— Наше учреждение образования закреплено за микрорайоном Грандичи-2, откуда приезжают на занятия порядка 120 учеников, в основном начальных классов, — рассказывает директор СШ № 27 Николай Солянский.





Когда новый объект введут в эксплуатацию, проблема будет решена.

Полностью завершить работы планируют к маю 2022 года.