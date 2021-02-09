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На Победителей VW после столкновения со Skoda влетел в опору моста - пострадали два человека

09.02.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 8 февраля, около 21.30, в Минске, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, водитель Skoda двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов в направлении улицы Орловской. При перестроении он не уступил дорогу Volkswagen и столкнулся с ним. От удара последний наехал на бордюрный камень, после чего, повредив металлическое ограждение, врезался в опору моста.


В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 8 февраля, около 21.30, на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской.
 
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