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На Победителей VW после столкновения со Skoda влетел в опору моста - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 8 февраля, около 21.30, в Минске,
По информации инспекторов, водитель Skoda двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов в направлении улицы Орловской. При перестроении он не уступил дорогу Volkswagen и столкнулся с ним. От удара последний наехал на бордюрный камень, после чего, повредив металлическое ограждение, врезался в опору моста.
В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла 8 февраля, около 21.30, на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской.
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