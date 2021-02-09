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Матч продолжался более полутора часов: Азаренко проиграла на старте Australian Open
Источник материала: Партизан
Во второй день Australian Open в первом круге соревнований Виктория Азаренко (13 WTA) проиграла Джессике Пегуле (61 WTA) из США.
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Во второй день Australian Open в первом круге соревнований Виктория Азаренко (13 WTA) проиграла Джессике Пегуле (61 WTA) из США.
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