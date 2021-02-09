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До работы доехали вовремя? Снегопад парализовал движение в Минске - пробки в 10 баллов

09.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за снегопада остановился в движение городской транспорт и образовался коллапс на дорогах.



На этот вторник, 9 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и сильного ветра.

На дорогах Минска сегодня утром произошло многочисленные аварии. Наблюдается серьезный затор от улицы Московской и далее по проспекту Независимости до пересечения с улицей Я. Купалы. 
Машины застряли в пробках также на улицах Немига, Клары Цеткин, Кальварийская, Городской Вал.

На проспекте Пушкина вплоть до проспекта Жукова тоже парализовано движение. 

Транспортный коллапс замечен и на прилегающих улицах к Пушкина – Пономаренко, Одоевского, Ольшевского, Матусевича, Притыцкого.

Проблемы с движением замечены и на Партизанском проспекте в районе улицы Ванеева. Весь МКАД тоже в пробке. 

Только съезд на проспект Победителей до съезда на Логойский тракт сейчас свободен, пишет belnovosti.by
 
Теги: Минск
 
 
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Из-за снегопада остановился в движение городской транспорт и образовался коллапс на дорогах.
 
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