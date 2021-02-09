До работы доехали вовремя? Снегопад парализовал движение в Минске - пробки в 10 баллов









На этот вторник, 9 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и сильного ветра.





На дорогах Минска сегодня утром произошло многочисленные аварии. Наблюдается серьезный затор от улицы Московской и далее по проспекту Независимости до пересечения с улицей Я. Купалы.

Машины застряли в пробках также на улицах Немига, Клары Цеткин, Кальварийская, Городской Вал.





На проспекте Пушкина вплоть до проспекта Жукова тоже парализовано движение.





Транспортный коллапс замечен и на прилегающих улицах к Пушкина – Пономаренко, Одоевского, Ольшевского, Матусевича, Притыцкого.





Проблемы с движением замечены и на Партизанском проспекте в районе улицы Ванеева. Весь МКАД тоже в пробке.





пишет belnovosti.by Только съезд на проспект Победителей до съезда на Логойский тракт сейчас свободен,belnovosti.by



