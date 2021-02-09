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Ссора братьев в Витебске закончилась двумя смертями
Источник материала: Партизан
Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили витебские следователи после осмотра квартиры, где были обнаружены тела двух братьев. Одному было 58 лет, второму 64 года.
Тела братьев без признаков жизни обнаружили накануне вечером родственники и вызвали милицию.
Когда произошла трагедия, следователи пока затрудняются сказать. Точные даты устанавливаются. По предварительным данным, братья посорились, и старший ударил младшего топором. Удар оказался смертельным.
"Через некоторое время 64-летний мужчина покончил жизнь самоубийством", сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
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Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили витебские следователи после осмотра квартиры, где были обнаружены тела двух братьев. Одному было 58 лет, второму 64...
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