На Белорусскую АЭС приехали европейские эксперты













Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, экспертов девять, они представляют Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Литву, Украину и Финляндию. Группу возглавляет гендиректор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии Петтери Тийпана.





У экспертов есть возможность посетить объекты атомной станции, ознакомиться с документацией и задать вопросы белорусским чиновникам, работникам АЭС. Кстати, они должны были приехать в Беларусь ещё в середине декабря 2020-го, но визит внезапно перенесли.





Проблемой безопасности БелАЭС озабочена Литва, которая просила власти нашей страны не запускать первый энергоблок станции. В Минске уверяют, что безопасность станции обеспечена.





11 февраля дебаты на тему безопасности Белорусской АЭС проведёт Европарламент.