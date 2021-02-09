ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Белорусскую АЭС приехали европейские эксперты

09.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

9 февраля на Белорусскую АЭС приехали европейские эксперты — представители Европейской комиссии и европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они будут работать на станции в течение двух дней.




Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, экспертов девять, они представляют Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Литву, Украину и Финляндию. Группу возглавляет гендиректор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии Петтери Тийпана.

У экспертов есть возможность посетить объекты атомной станции, ознакомиться с документацией и задать вопросы белорусским чиновникам, работникам АЭС. Кстати, они должны были приехать в Беларусь ещё в середине декабря 2020-го, но визит внезапно перенесли.

Проблемой безопасности БелАЭС озабочена Литва, которая просила власти нашей страны не запускать первый энергоблок станции. В Минске уверяют, что безопасность станции обеспечена.

11 февраля дебаты на тему безопасности Белорусской АЭС проведёт Европарламент.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 февраля на Белорусскую АЭС приехали европейские эксперты — представители Европейской комиссии и европейской группы регулирующих органов в области ядерной...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Сэнаце ЗША пачынаецца суд над Дональдам Трампам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by