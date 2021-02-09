В конце минувшей недели "Вечерний Брест" объявил, что новым спортивный директором местного "Динамо" стал бывший руководитель ЦУМа Андрей Валюшицкий.

Когда вы последний раз бывали в ЦУМе? Я — очень давно. Но его образ — единый, кажется, для всех городов — навсегда запал в душу. С советскими прилавками. С разными отделами, в каждом из которых своя очередь. С этими кассиршами с начесом. С их напускным высокомерием. Может, у некоторых еще даже сохранились счеты…





И вот — представьте! — однажды назначают нового управляющего, и вдруг все меняется. Счеты заменяются бесконтактными системами оплаты. Ворчливые продавщицы — благовидными менеджерами. Совковые прилавки — бутиками премиум-класса. И универсам начинает процветать, и полниться посетителями, которые несут туда свои деньги. Вдруг начинает работать то, что в учебниках называют экономической моделью. В небывалые сроки предприятие становится лучшим в стране, чего не случалось 1000 лет.





Но только это, оказывается, никому не нужно. Ни ваши бутики, ни современные технологии, ни красивые девочки в зале, ни толпа посетителей. Вполне достаточно жить, как жили раньше. Ваша реакция на месте руководителя?





"Да ну вас на###, ребята!"





Приблизительно так, верно?





Приблизительно так, как мне кажется, произошло с брестским "Динамо" Александра Зайцева. Бизнесмен, который оказался в футболе, по его собственным словам, случайно, за несколько лет сделал бедствующий клуб чемпионом Беларуси и имел грандиозные планы. "Бело-синие" генерировали "хайп" тоннами: тренеры, игроки, презентации, слухи, скандалы, Диего Марадона... "Динамо" за пару лет стало самым известным белорусским клубом на планете.





Тогда же у Зайцева возникли наполеоновские планы по развитию. На той самой встрече с Марадоной в брестском "Эрмитаже" были представлены масштабные проекты: новый пятизвездочный стадион брестского "Динамо" имени шейха Зайеда, рядом — академия имени Диего Армандо Марадоны. Оставалась самая малость — согласовать вопросы проектирования и строительства с местными властями. С тех пор прошло три года. Проекты не сдвинулись ни на йоту. И уже не сдвинутся.





А ведь они, все эти планы, стадионы с софитами и 35 тысячами на трибунах, с академиями, с грандами европейского футбола и групповыми этапами Лиги чемпионов — они ведь казались вполне реальными. Конечно, все так скоро и будет.





Нет, не будет. При нынешнем положении дел нового Зайцева и нового чемпионства у брестского "Динамо" не будет еще 1000 лет. К этому бизнесмену можно испытывать спектр эмоций — но мы сейчас, подчеркиваю дважды, сугубо о футболе. После минувшей недели у меня осталось только сочувствие и уважение. По крайней мере, сейчас можно со спокойной совестью переживать за "Рух" в новом сезоне. И восхищаясь теми, кто еще сердцем за букву "Д".





И вы хотите, чтобы у государства, где даже у бизнесмена, максимально приближенного к властным и финансовым рудникам, команду которого как минимум поздравляет с чемпионством зампред НОКа Виктор Лукашенко, не появилось возможности — даже при наличии средств — построить условный стадион; вы хотите, чтобы у этого государства было все нормально с футболом?..





Брестское "Динамо" образца последних двух лет — идеальный показатель разницы между частным владением футбольным клубом и государственным.





"Прошли те времена, когда играли за эмблему на груди", — говорит новый генеральный директор "Динамо" Эрнест Николайчук. Сразу после слов о том, что "проект "Рух" точно заслуживает внимания". Именно Эрнест Николайчук теперь будет рулить "Динамо". Это бывший начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома, а в последние годы замдир ОАО "Туристический комплекс "Брест-Интурист". И теперь никаких вам гигантских зарплат — все в пределах 400-1000 рублей. Остальное — за счет "надбавок за стаж работы в бюджетных организациях" и "стимулирующих и компенсирующих выплат".





За стимулирующими и компенсирующими выплатами, как и за остальной деятельностью "Динамо", отныне будет следить как раз бывший глава местного ЦУМа Андрей Валюшицкий. О нем можно сказать лишь то, что он сын секретаря апелляционного комитета АБФФ Виктора Валюшицкого.





И еще то, что он, пожалуй, может стать символом нынешней белорусской футбольной системы. Да-да. Не Игорь Стасевич, проваливший матч с грузинами, не выходя на поле. Не Михаил Мархель, проваливший матч с грузинами… тоже не выходя не поле. Не Владимир Базанов, проваливший вообще всё. Не Юрий Вергейчик, из огромного пиетета к серпу и молоту на пустом месте поливающий помоями лучшего тренера в истории сборной Беларуси. Да-да, не они, а именно директор Валюшицкий — безапелляционно главный символ белорусского футбола прямо сейчас. Да и спорта вообще.





Спорта, из которого поставлена задача сделать хороший продукт, чтобы потом хорошо его продать. Но в этой системе на выходе почему-то получается одно и то же: пожухлый, но продающийся втридорога ширпотреб, который никому не нужен и даром. И его, конечно, уютнее продавать самому себе в своем собственном мирке, с советскими прилавками, очередями и счетами.





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