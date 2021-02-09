В России боятся, что Навальная повторит триумф Тихановской – предлагают изменить закон, чтобы «предотвратить беларуский сценарий»

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас в России полным ходом идут протесты из-за того, что по возвращению домой был задержан и позже осужден на реальный тюремный срок Алексей Навальный. А 19 сентября этого года должны состоятся выборы в Государственную Думу – и хоть сам Навальный за решеткой, его жена, Юлия, остается на свободе. Кажется, в России опасаются, что еще одна женщина может стать национальным лидером.

В России предложили запретить физическим лицам-«иноагентам» и их близким родственникам принимать участие в выборах на всех уровнях, сообщает «Настоящее время». Инициаторы этого предложения – ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ» – уверены, что подобные изменения позволят избежать повторения ситуации, сложившейся в Беларуси.

«Массовые протесты в Беларуси, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную Думу Юлии Навальной – супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить беларуский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны», – заявили в ассоциации.

Уточним, пока что Навальный не признан ни Минюстом, ни какими-либо другими российскими государственными органами иностранным агентом.