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В России боятся, что Навальная повторит триумф Тихановской – предлагают изменить закон, чтобы «предотвратить беларуский сценарий»
Источник материала: KYKY>
Прямо сейчас в России полным ходом идут протесты из-за того, что по возвращению домой был задержан и позже осужден на реальный тюремный срок Алексей Навальный. А 19 сентября этого года должны состоятся выборы в Государственную Думу – и хоть сам Навальный за решеткой, его жена, Юлия, остается на свободе. Кажется, в России опасаются, что еще одна женщина может стать национальным лидером.
В России
«Массовые протесты в Беларуси, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную Думу Юлии Навальной – супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить беларуский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны», – заявили в ассоциации.
Уточним, пока что Навальный не признан ни Минюстом, ни какими-либо другими российскими государственными органами иностранным агентом.
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В России боятся, что Навальная повторит триумф Тихановской – предлагают изменить закон, чтобы «предотвратить беларуский сценарий»
Прямо сейчас в России полным ходом идут протесты из-за того, что по возвращению домой был задержан и позже осужден на реальный тюремный срок Алексей Навальный. А 19...
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