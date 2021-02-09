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Бело-красно-белая солидарность

09.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бело-красно-белая солидарность

  • Ирина Халип, «Новая газета»
  • 9.02.2021, 10:04
Бело-красно-белая солидарность
Ирина Халип

Беларусь поддержал весь мир.

Солидарность — это очень просто. Солидарность — это очень важно. Солидарность — это искусство, которым белорусы за время протестов овладели в совершенстве. Больше никто не чувствует себя в одиночестве — достаточно выйти на улицу или просто во двор.

В воскресенье белорусская солидарность охватила весь мир. Сначала отозвался Париж: «Белорусы Франции передают привет соотечественникам. Мы с вами и всегда будем с вами!» Парижская диаспора с утра собралась возле посольства Беларуси с бело-красно-белыми флагами. «Мы здесь, чтобы напомнить чиновникам: все виновные в репрессиях будут наказаны», — говорили участники митинга.

Потом включились Вильнюс и Рига. В Вильнюсе белорусы поддержали репрессированных: пустили по реке Вильняле 228 бумажных корабликов, на каждом из которых были написаны имя и фамилия политзаключенного. Жители Вильнюса вышли не только с корабликами и флагами — одна из участниц акции держала в руках плакат с надписью «Уже полгода сушу сухари для Саши». Президент Литвы Гитанас Науседа написал в своем Twitter: «Литовцы знают, что значит бороться за свободу. Литва решительно поддерживает стремление белорусского гражданского общества жить в свободной и демократической стране!»

А в Риге бело-красно-белой стала Даугава. Рижская городская дума и местный мобильный оператор LMT использовала дроны, чтобы нарисовать флаг свободной Беларуси прямо на реке, которая течет в обеих странах, только в Беларуси называется Западной Двиной. В Праге большой бело-красно-белый флаг вывесили на здании парламента. С пожеланиями победы к белорусам обратились премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, мэр Варшавы Рафал Тшасковски.

В Бостоне белорусы отметили одновременно и день солидарности, и день рождения Тадеуша Костюшко. И с тем, и с другим их поздравил сенатор от штата Массачусетс Эд Марки. В Канаде белорусы вышли на акции в Торонто, Монреале, Виннипеге, Оттаве, Калгари, Ванкувере, Эдмонтоне. Кстати, выходили и с бело-красно-белыми флагами, и с призывами освободить политзаключенных, и со словами поддержки российским протестам: на некоторых плакатах было написано «Stop Putin’s terror!».

В это же время в Минске скандировали: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!»

Бело-красно-белые флаги в воскресенье можно было увидеть на улицах Японии, Финляндии, Великобритании, Румынии, Норвегии, Франции, Мексики, России, Литвы, Латвии, Молдовы, Эстонии, Швейцарии, Испании, Швеции, Чехии, Словакии, Германии, США, Канады, Австралии. А вечером госпел-исполнители из 24 стран мира записали гимн «Магутны Божа». Когда слушаешь этот гимн, который поют одновременно во многих странах, становится понятно, что все было не зря, что мир устроен правильно и что он с нами.

Солидарность — это очень просто.

Ирина Халип, «Новая газета»

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Теги: Брест, Минск
 
 
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