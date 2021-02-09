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Курс биткоина впервые превысил $47 тысяч
Источник материала: Хартия'97
Курс биткоина впервые превысил $47 тысяч
За несколько часов стоимость криптовалюты трижды обновила исторический рекорд.
Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - обновила исторический максимум трижды за несколько часов, превысив 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные
Так, своего пика стоимость одной монеты достигла в ночь с понедельника на вторник, 9 февраля, и составила 47 143 доллара.
При этом в целом за последние сутки криптовалюта подорожала более чем на 22%.
Как сообщалось, в начале февраля основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вызвал рост биткоина - он заявил, что является сторонником криптовалюты и что эти монеты надо было покупать еще восемь лет назад.
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За несколько часов стоимость криптовалюты трижды обновила исторический рекорд.
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