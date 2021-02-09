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Курс биткоина впервые превысил $47 тысяч

09.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Курс биткоина впервые превысил $47 тысяч

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  • 9.02.2021, 9:57
Курс биткоина впервые превысил тысяч

За несколько часов стоимость криптовалюты трижды обновила исторический рекорд.

Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - обновила исторический максимум трижды за несколько часов, превысив 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, своего пика стоимость одной монеты достигла в ночь с понедельника на вторник, 9 февраля, и составила 47 143 доллара.

При этом в целом за последние сутки криптовалюта подорожала более чем на 22%.

Как сообщалось, в начале февраля основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вызвал рост биткоина - он заявил, что является сторонником криптовалюты и что эти монеты надо было покупать еще восемь лет назад.

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Теги: Курсы валют
 
 
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За несколько часов стоимость криптовалюты трижды обновила исторический рекорд.
 
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