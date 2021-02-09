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Лидеры комитета по международным делам Конгресса США: Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти

09.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лидеры комитета по международным делам Конгресса США: Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти

  • 9.02.2021, 9:45
  • 1,959
Лидеры комитета по международным делам Конгресса США: Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти

Американская политика будет направлена на поддержку стремления белорусов к свободе и демократии.

Американские власти будут сотрудничать с европейскими союзниками в рамках поддержки желания белорусского народа жить в свободном демократическом государстве, сообщает «Голос Америки».

Как сказано в совместном заявлении лидеров комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США демократа Грегори Микса и республиканца Майкла Макколла, Америка «солидарна с белорусским народом и по-прежнему вдохновляемся тем, что, неделя за неделей, так много людей выходят на улицы, требуя права определять собственное будущее».

По мнению конгрессменов, «нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти, позволив провести новые, свободные и честные выборы и освободив всех политических заключенных».

Лидеры комитета также отметили, что «полностью привержены сотрудничеству с нашими трансатлантическими союзниками для поддержки чаяний народа Беларуси в его стремлении к демократии, правам человека, верховенству закона и дальнейшему уважению суверенитета его страны».

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Американская политика будет направлена на поддержку стремления белорусов к свободе и демократии.
 
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