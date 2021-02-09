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«На дороге просто кошмар»: Минск застрял в 10-балльных пробках

09.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«На дороге просто кошмар»: Минск застрял в 10-балльных пробках

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  • 9.02.2021, 9:29
  • 3,464
«На дороге просто кошмар»: Минск застрял в 10-балльных пробках
фото: Onliner

Снег, мороз и метель парализовали движение.

В лютые морозы и метель город стоит. С самого утра «Яндекс Карты» фиксируют в Минске максимальные заторы — 10 баллов из 10. Прямо сейчас, кроме дикой для дорожных условий погоды, ситуация осложнена рядом ДТП, пишет onliner.by.

«На дороге просто кошмар. На въезде на МКАД настолько скользко, что можно вылететь прямо на дорогу или в зад переднему тормозящему авто, если чутка переборщить со скоростью. Да и в городе дорог нет», — сообщает читатель, который ехал на работу в восемь часов утра. Тогда еще заторы определялись как 8-балльные.

Вот так выглядит ситуация в столице в полдевятого утра.

«Пересечение Орловской и Старовиленского тракта. 8:30. Движение транспорта — 30 км/ч. Стоит череда трамваев на линии и много людей на остановках. Сегодня многие на работу не успеют», — сообщает нам еще один читатель.

Вот так выглядит заснеженное и морозное утро в Минске.


фото: Onliner

фото: Onliner
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Теги: Минск
 
 
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Снег, мороз и метель парализовали движение.
 
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