Источник материала: Хартия'97

«На дороге просто кошмар»: Минск застрял в 10-балльных пробках 8 9.02.2021, 9:29

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фото: Onliner

Снег, мороз и метель парализовали движение.

В лютые морозы и метель город стоит. С самого утра «Яндекс Карты» фиксируют в Минске максимальные заторы — 10 баллов из 10. Прямо сейчас, кроме дикой для дорожных условий погоды, ситуация осложнена рядом ДТП, пишет onliner.by .

«На дороге просто кошмар. На въезде на МКАД настолько скользко, что можно вылететь прямо на дорогу или в зад переднему тормозящему авто, если чутка переборщить со скоростью. Да и в городе дорог нет», — сообщает читатель, который ехал на работу в восемь часов утра. Тогда еще заторы определялись как 8-балльные.

Вот так выглядит ситуация в столице в полдевятого утра.

«Пересечение Орловской и Старовиленского тракта. 8:30. Движение транспорта — 30 км/ч. Стоит череда трамваев на линии и много людей на остановках. Сегодня многие на работу не успеют», — сообщает нам еще один читатель.

Вот так выглядит заснеженное и морозное утро в Минске.



фото: Onliner



фото: Onliner

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