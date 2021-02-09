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Samsung Galaxy S21 поместили в воду больше чем на неделю - телефон все еще работает

09.02.2021 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно начались глобальные продажи серии флагманов Samsung Galaxy S21. Блогер с YouTube-канала Photo Owl Time Lapse решил проверить, как новинка поведет себя под водой — смартфон работает так уже одиннадцать дней.

Речь идет про обычный Galaxy S21 5G, а не его Plus или Ultra версии. Автор стрима, который сейчас транслируется в прямом эфире, поместил гаджет под воду в аквариуме — телефон так работает уже более 250 часов, то есть одиннадцать дней. Причем гаджет постоянно включен и заряжается от станции беспроводной подзарядки.

В описании к стриму указывается, что пришлось дважды достать смартфон, чтобы сбросить параметры таймера — встроенный секундомер не работает больше 99 часов 59 минут и 59 секунд. Кроме того, смартфон выдал предупреждение об обнаружении внутри корпуса влаги после того, как пробыл под водой 117 часов и 53 минуты. В этот момент панель практически перестала реагировать на нажатия — правда, в последствие все пришло в норму.

Напомним: Galaxy S21, как и большинство других флагманских смартфонов, оснащается технологией защиты от воды и пыли по стандарту IP68. То есть, производитель заявляет, что с гаджетом ничего не случится при попадании в воду на 30 минут и на глубину не более полутора метров. Правда, при выходе компонентов из строя менять их придется за свои деньги — гарантия такие случаи не покрывает.

И, тем не менее, стрим доказывает — в случае чего смартфоны с IP68 (по крайней мере, новый Galaxy) могут протянуть под водой и куда дольше.

 
 
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Устройство оснащается технологией защиты от воды и пыли, но на такие перегрузки производителем явно не рассчитано.
 
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