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Жизнь после Белого дома: Иванка Трамп сменила стиль и удивила поклонников
09.02.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь 45-го президента США Дональда Трампа совершила переворот во всех сферах жизни: покинув Белый дом, Иванка Трамп перебралась в теплые края и отказалась от привычного стиля в одежде.
Последние годы, которые старшая наследница Трампа провела в статусе советника президента, она транслировала силу офисного дресс-кода. Каждый день Иванка выбирала деловые костюмы или платья лаконичного кроя. Завершив карьеру на политической арене, блондинка смогла выдохнуть и
Новый образ Иванки Трамп обсуждают в сети: поклонники не могут поверить, что на снимках папарацци запечатлена "икона офисного стиля".
В случае Иванки - это яркие пляжные сарафаны: в одном из таких блондинку подловили папарацци на балконе ее новых апартаментов. Даже такая простая вещь выглядела крайне непривычно на Иванке, а "офисное" прошлое выдавала лишь нитка белого жемчуга на шее и черные очки.
А теплая погода за окном намекает на то, что девушке придется избавиться от прошлого гардероба, а также
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Завершив политическую карьеру, наследница экс-президента США напрочь позабыла об офисном дресс-коде и с радостью начала одеваться "для себя".
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