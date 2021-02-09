Жизнь после Белого дома: Иванка Трамп сменила стиль и удивила поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа совершила переворот во всех сферах жизни: покинув Белый дом, Иванка Трамп перебралась в теплые края и отказалась от привычного стиля в одежде.

Последние годы, которые старшая наследница Трампа провела в статусе советника президента, она транслировала силу офисного дресс-кода. Каждый день Иванка выбирала деловые костюмы или платья лаконичного кроя. Завершив карьеру на политической арене, блондинка смогла выдохнуть и перебралась в "бункер миллиардеров" , где наслаждается солнцем, общением с семьей и новым гардеробом.

Новый образ Иванки Трамп обсуждают в сети: поклонники не могут поверить, что на снимках папарацци запечатлена "икона офисного стиля".

В случае Иванки - это яркие пляжные сарафаны: в одном из таких блондинку подловили папарацци на балконе ее новых апартаментов. Даже такая простая вещь выглядела крайне непривычно на Иванке, а "офисное" прошлое выдавала лишь нитка белого жемчуга на шее и черные очки.

А теплая погода за окном намекает на то, что девушке придется избавиться от прошлого гардероба, а также "ослепительно-затратного платья" , которое раскритиковали в сети перед уходом Трампа.

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