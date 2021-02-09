ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Начался суд над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «площади Перемен»

09.02.2021 10:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска начинается суд над журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой. Белорусок задержали в ноябре в одной из квартир на «площади Перемен», когда они вели прямую трансляцию с места событий. Санкция по ч. 1 ст. 342 УК, которую вменяют Чульцовой и Андреевой, предполагает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В здании суда, где сегодня начнется решение дальнейшей судьбы журналисток, многолюдно. Несмотря на пробки и погодные условия, коллеги, родственники, друзья и дипломаты приехали поддержать заключенных.

Начался суд над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «площади Перемен»
Начался суд над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «площади Перемен»
Начался суд над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «площади Перемен»

(будет дополнено)

Правозащитники признали Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову политическими заключенными. Вчера крупнейшая в мире журналистская организация Международная федерация журналистов потребовала освобождения белорусских журналисток и призвала коллег проявить солидарность.

Начался суд над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «площади Перемен»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Фрунзенского района Минска начинается суд над журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой. Белорусок...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Луне нашли мячи, которыми полвека назад сыграл в гольф американский астронавт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by