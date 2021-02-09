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Начался суд над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «площади Перемен»
Источник материала: Onliner
Сегодня в суде Фрунзенского района Минска начинается суд над журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой. Белорусок
В здании суда, где сегодня начнется решение дальнейшей судьбы журналисток, многолюдно. Несмотря на пробки и погодные условия, коллеги, родственники, друзья и дипломаты приехали поддержать заключенных.
(будет дополнено)
Правозащитники признали Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову политическими заключенными. Вчера крупнейшая в мире журналистская организация Международная федерация журналистов
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Сегодня в суде Фрунзенского района Минска начинается суд над журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой. Белорусок...
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