Начался суд над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «площади Перемен»

Источник материала: Onliner Сегодня в суде Фрунзенского района Минска начинается суд над журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой. Белорусок задержали в ноябре в одной из квартир на «площади Перемен», когда они вели прямую трансляцию с места событий. Санкция по ч. 1 ст. 342 УК, которую вменяют Чульцовой и Андреевой, предполагает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В здании суда, где сегодня начнется решение дальнейшей судьбы журналисток, многолюдно. Несмотря на пробки и погодные условия, коллеги, родственники, друзья и дипломаты приехали поддержать заключенных.













(будет дополнено)

Правозащитники признали Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову политическими заключенными. Вчера крупнейшая в мире журналистская организация Международная федерация журналистов потребовала освобождения белорусских журналисток и призвала коллег проявить солидарность.



