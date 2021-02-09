Длиной всего 6 метров. Во Франции показали очень компактный дом на колесах для двоих

Источник материала: Onliner

Среди всего ассортимента домиков на колесах есть свои гиганты, рассчитанные на семьи с детьми, а есть и скромные в размерах варианты, которые, впрочем, и стоят куда дешевле. Несмотря на габариты, в последней модели, произведенной французской компанией Baluchon, есть все необходимое для жизни двух человек.

Конструкция длиной 6 метров установлена на стандартный двухосный прицеп и отделана кедровой древесиной снаружи. Достаточное количество окон обеспечивают внутреннее пространство естественным светом. Одно из них при этом находится прямо над кроватью, что позволяет по ночам наблюдать оттуда за звездным небом.





















Интерьер простой и функциональный, как обычно и бывает в подобного рода объектах. Слева от входа размещена гостиная зона с небольшим столиком и диваном, под (и над) которым устроено пространство для хранения вещей. Здесь же при желании можно устроить на ночлег и одного гостя, хотя трем людям внутри уже будет не так комфортно. Справа от двери кухня (в наличии имеется плита, холодильник, мойка и посудомоечная машина), напротив которой санузел (душ и туалет). Спальня на двоих традиционно устроена на втором этаже. Ориентировочная стоимость аналогичных моделей производителя составляет около €60 тыс.























