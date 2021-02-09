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Биткоин подбирается к $50 тысячам?

09.02.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Биткоин штампует рекорды, последним к данному моменту стал курс в более чем $47,3 тыс. за единицу (рекорд — $47,5 тыс.). Если так продолжится, то ранее озвученные прогнозы о $50 тыс. могут сбыться уже в ближайшее время. Непрекращающийся рост связывают с информацией о том, что Tesla приобрела биткоинов на полтора миллиарда долларов и не собирается на этом останавливаться.

Кроме того, поддержку криптовалюте оказывают крупные инвесторы, которые не скрывают своих интересов к виртуальным деньгам. Добавляют драйва и азиатские трейдеры. Сложности прибавляет тот факт, что около 78% всех добытых биткоинов утеряны или лежат в ожидании «лучших времен». Таким образом, новым игрокам остается не так много свободных «битков», что и подогревает спекуляцию вокруг криптовалют.

Ранее действия Илона Маска привели к быстрому росту стоимости криптовалюты-мема Dogecoin: после упоминания этой криптовалюты в Twitter бизнесмена ее цена резко выросла.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин штампует рекорды, последним к данному моменту стал курс в более чем $47,3 тыс. за единицу (рекорд — $47,5 тыс.). Если так продолжится, то ранее озвученные прогнозы...
 
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