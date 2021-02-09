ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МТЗ допустили к госзакупкам в России

09.02.2021 10:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Техника Минского тракторного завода включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на территории Российской Федерации.

МТЗ допустили к госзакупкам в России

«В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. — всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей», — цитирует пресс-служба предприятия заместителя маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ — начальника управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаила Вардугина.

Пресс-служба напомнила, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 2020 года №616, с 1 июня прошлого года был установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), для государственных и муниципальных закупок, а также нужд обороны и безопасности Российской Федерации.

Необходимым условием для возможности участия в процедурах закупок стало наличие сведений о такой продукции в реестрах промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации либо на территории государства — члена ЕАЭС.

Для этого МТЗ совместно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты работали над получением акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси. Документы на включение в реестр подавались посредством государственной информационной системы промышленности России в Министерство промышленности и торговли.

В результате продукция Минского тракторного завода 8 февраля была включена в реестр евразийской промышленной продукции.

Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в СНГ и мире. В структуру холдинга входит 10 предприятий. ОАО «Минский тракторный завод» поставляет продукцию на рынки более чем 60 государств и имеет сборочные производства в различных странах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Техника Минского тракторного завода включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России боятся, что Навальная повторит триумф Тихановской – предлагают изменить закон, чтобы «предотвратить беларуский сценарий»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by