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В Минске зафиксированы 10-балльные заторы

09.02.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за сложных погодных условий движение общественного транспорта в столице происходит с нарушением графика, сообщили в «Минсктрансе».

В Минске зафиксированы 10-балльные заторы

Утром 9 февраля, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», в Минске наблюдаются 10-балльные заторы. По состоянию на 9:50 ситуация на дорогах не изменилась.

В разных районах столицы произошло множество ДТП.

По данным Белгидромета, сегодня ожидаются временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер может усилиться до 15–20 м/с.

 
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Из-за сложных погодных условий движение общественного транспорта в столице происходит с нарушением графика, сообщили в «Минсктрансе».
 
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