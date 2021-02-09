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В цеху было 15 человек. Подробности пожара на обойной фабрике в Гомеле

09.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера утром в Гомеле загорелась обойная фабрика «Вимала» по улице Тельмана. Позже стали известны подробности происшествия.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 10.19. Прибывшие на место спасатели увидели на территории объекта и внутри цеха по производству обоев сильное задымление. 

В момент возникновения пожара в цеху находилось 15 человек, они выбрались из загоревшегося помещения сами до приезда сотрудников МЧС.

Пожар потушили спасатели, пострадавших нет. В результате технологический процесс не нарушен, однако в помещении моечной повреждена установка по очистке трафаретов, закопчены стены и потолок, сообщает МЧС.



Рассматриваемые версии причины возникновения пожара — нарушение технологического регламента и конструктивный недостаток электрооборудования
 
Теги: Гомель
 
 
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Вчера утром в Гомеле загорелась обойная фабрика «Вимала» по улице Тельмана. Позже стали известны подробности происшествия.
 
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