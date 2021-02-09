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Телеграм-канал: с 1 февраля зарплаты чиновиков и силовиков были повышены на 10-12%
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал Экономика со ссылкой на своих подписчиков сообщает, что с 1 февраля правящий режим повышает зарплаты чиновникам и силовикам на 10-12%. Теперь вы понимаете, за счет кого в Беларуси по официальной версии растет средняя зарплата.
вот за что режим повышает зарплату силовикам - из нашего кармана
Аналогичное повышение было в прошлом году, уточняет канал.
И тогда, и сейчас повышение оформляется через указы и постановления с грифом "для служебного пользования", поясняет
Секретность объясняется непубличностью окладов чиновников. Раньше они были в открытом доступе, но несколько лет назад во время очередной кадровой "оптимизации" все скрыли от общества.
И это при том, что денги выплачиваются из госбюджета, то есть из нашего с вами кармана.
Ранее в интервью телеграм-каналу, который нельзя называть, глава НАУ Павел Латушко рассказал о том, что чиновники получают "зарплаты по секретной ведомости".
По его словам,
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Телеграм-канал Экономика со ссылкой на своих подписчиков сообщает, что с 1 февраля правящий режим повышает зарплаты чиновникам и силовикам на 10-12%. Теперь вы...
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