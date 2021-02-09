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Телеграм-канал: с 1 февраля зарплаты чиновиков и силовиков были повышены на 10-12%

09.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал Экономика со ссылкой на своих подписчиков сообщает, что с 1 февраля правящий режим повышает зарплаты чиновникам и силовикам на 10-12%. Теперь вы понимаете, за счет кого в Беларуси по официальной версии растет средняя зарплата.

Телеграм-канал: с 1 февраля зарплаты чиновиков и силовиков были повышены на 10-12%
вот за что режим повышает зарплату силовикам - из нашего кармана
Аналогичное повышение было в прошлом году, уточняет канал.

И тогда, и сейчас повышение оформляется через указы и постановления с грифом "для служебного пользования", поясняет Экономика.

Секретность объясняется непубличностью окладов чиновников. Раньше они были в открытом доступе, но несколько лет назад во время очередной кадровой "оптимизации" все скрыли от общества.

И это при том, что денги выплачиваются из госбюджета, то есть из нашего с вами кармана.

Ранее в интервью телеграм-каналу, который нельзя называть, глава НАУ Павел Латушко рассказал о том, что чиновники получают "зарплаты по секретной ведомости".

По его словам, премьер и глава парламента может получать и тысячи евро, министр — 600. "Самое интересное, что дополнительная зарплата в конверте не выплачивается в белорусских рублях, а именно в евро", - подчеркнул Латушко
 
 
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Телеграм-канал Экономика со ссылкой на своих подписчиков сообщает, что с 1 февраля правящий режим повышает зарплаты чиновникам и силовикам на 10-12%. Теперь вы...
 
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