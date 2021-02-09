|
Минздрав подсчитал, сколько человек пострадали от холода и гололеда
09.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев ― Sputnik. С начала года по 8 февраля медики зарегистрировали 7 940 пострадавших с гололедной и холодовой травмой, рассказали в Минздраве.
© Sputnik / Яков Андреев
За прошедшие сутки были зарегистрированы 473 человека с ушибами от падения и обморожениями. Наибольшее количество случаев с 1 января произошло в Гродненской области - 1 564 человека обратились в трампункты, в больницы пришлось госпитализировать 272 пациента.
На Брестчине зарегистрировано 1216 случаев, в Витебской области — 1 133, в Могилевской — 1 068, в Минской - 1 052, в Гомельской - 905, в Минске - 1 002. Холодовые травмы в столице диагностированы у 50 человек, гололедные – у 952, пациентами стационара стали 78 человек.
Чуть больше трех недель назад Минздрав сообщал о 2,5 тысяч травмированных, сейчас их в три раза больше. Медики просят людей быть внимательными на улице, выбирать обувь по погоде, а если травм избежать не удалось, незамедлительно обращаться в ближайший пункт медпомощи.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число травм от падений и обморожений в последние недели в Беларуси резко увеличилось из-за вновь пришедших в республику морозов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)