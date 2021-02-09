В Роскосмосе «не утверждают, что Илон Маск создает финансовую пирамиду»

Источник материала: Onliner

Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Организации „Агат“» Никиту Казинского. По его мнению, снижение пусковой активности американской компании SpaceX может свидетельствовать об убыточности ее деятельности. Казинский отметил, что достоверно говорить об этом нельзя из-за отсутствия доступной для анализа бухгалтерской отчетности.

«В 2019 году количество запусков упало с 21 до 13, что, вероятно, привело к еще более значительному снижению EBITDA. Это может быть признаком убыточности операционной деятельности», — считает эксперт.

«Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок», — добавил он. По словам гендиректора «Организации „Агат“» (головной экономический научно-исследовательский институт «Роскосмоса»), для быстродействующей и растущей компании говорить о финансовых успехах или неуспехах без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности нельзя.

Недостаток средств на коммерческом рынке, предполагает Казинский, SpaceX компенсирует высокомаржинальными государственными заказами и государственными субсидиями. В качестве примера он привел проект Starlink, в рамках которого SpaceX получила свыше $880 млн субсидий.