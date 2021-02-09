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В Роскосмосе «не утверждают, что Илон Маск создает финансовую пирамиду»
Источник материала: Onliner
Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности,
«В 2019 году количество запусков упало с 21 до 13, что, вероятно, привело к еще более значительному снижению EBITDA. Это может быть признаком убыточности операционной деятельности», — считает эксперт.
«Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок», — добавил он. По словам гендиректора «Организации „Агат“» (головной экономический научно-исследовательский институт «Роскосмоса»), для быстродействующей и растущей компании говорить о финансовых успехах или неуспехах без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности нельзя.
Недостаток средств на коммерческом рынке, предполагает Казинский, SpaceX компенсирует высокомаржинальными государственными заказами и государственными субсидиями. В качестве примера он привел проект Starlink, в рамках которого SpaceX получила свыше $880 млн субсидий.
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